Caltanissetta. E' morto all'età di 97 anni padre Zaccaria, storica figura del convento San Michele

Padre Zaccaria era originario della Provincia di Palermo e fu ordinato sacerdote nel 1947

17 Aprile 2020 16:32

E' morto questa mattina all'età di 97 anni padre Zaccaria, al secolo Giuseppe Cirrincione, una delle figure storiche del convento San Michele. Questa mattina intorno a mezzogiorno gli operatori del 118 si sono recati in convento dopo che erano stati contattati per un improvviso malore del frate. Nonostante i tentativi di rianimarlo non c'è stato nulla da fare. Padre Zaccaria era originario della Provincia di Palermo e fu ordinato sacerdote nel 1947. Buono e amato da tutti sono tante le persone a Caltanissetta che lo ricordano come il loro insegnante di religione.

