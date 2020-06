Cronaca 1533

Caltanissetta, è morta a 53 anni la direttrice dell'Ipm Maria Grazia Carneglia

Da due anni combatteva contro una grave malattia. I funerali saranno celebrati martedì alle 16

Redazione

15 Giugno 2020 10:28

Si è spenta nella notte di sabato Maria Grazia Carneglia, direttrice dell’Istituto penale minorile di Caltanissetta, 53 anni, sposata con Domenico Farruggia, lascia i due figli Giorgia e Daniele. Come riporta Alberto Sardo su Radio CL1 da due anni combatteva con una grave malattia e si era sottoposta a diversi interventi. E’ deceduta nella sua abitazione dov’era rientrata da due settimane.In servizio dal 1993 presso l’Ipm inizialmente come educatrice, successivamente aveva preso la direzione della comunità penale e poi dell’Istituto penale minorile di via Turati e del Centro di prima accoglienza. La sua esperienza professionale alla guida dell’istituto ha certamente lasciato un segno positivo nella giustizia minorile e nella comunità nissena. I funerali saranno celebrati martedì alle 16 nella chiesa San Paolo dov’è previsto un picchetto d’onore.



