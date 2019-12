Salute 1361

Caltanissetta e Mazzarino, stop all'erogazione idrica: domani rubinetti a secco per lavori di manutenzione

L'erogazione idrica verrà garantita solo in alcuni quartieri. Garantiti solo carcere, ospedale e ferrovia

Redazione

09 Dicembre 2019 13:03

Siciliacque comunica che domani, martedì 10 dicembre, sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni di Caltanissetta e Mazzarino per eseguire degli interventi di manutenzione lungo l’adduttore.



Ne consegue che la distribuzione nei suddetti comuni avverrà come segue:



10/12 Caltanissetta: sarà garantita la regolare distribuzione nelle zone centro storico/s. Anna, Firrio, zona Angeli e viale Amedeo.



La distribuzione nelle zone S. Barbara e Trabonella sarà anticipata a oggi pomeriggio.



Non ci sarà distribuzione nelle zone in H24.



Garantiti Carcere, Ospedale, Ferrovia.



11/12 Caltanissetta: la distribuzione avverrà solamente nelle zone centro/balate. Non si distribuirà nella zona Gibil Gabib.



12/12 Caltanissetta: non ci sarà distribuzione in tutto il comune ad eccezione dei siti sensibili: Ospedale, Carcere, Ferrovia.



10/12 Mazzarino: si distribuirà nelle zone Salita montata e Mercadante.



11/12 Mazzarino: si distribuirà nella zona s. Lucia.



12/12 Mazzarino: si distribuirà nelle zone via Roma e Calvario.





Siciliacque comunica che domani, martedì 10 dicembre, sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni di Caltanissetta e Mazzarino per eseguire degli interventi di manutenzione lungo l’adduttore.



Ne consegue che la distribuzione nei suddetti comuni avverrà come segue:



10/12 Caltanissetta: sarà garantita la regolare distribuzione nelle zone centro storico/s. Anna, Firrio, zona Angeli e viale Amedeo.



La distribuzione nelle zone S. Barbara e Trabonella sarà anticipata a oggi pomeriggio.



Non ci sarà distribuzione nelle zone in H24.



Garantiti Carcere, Ospedale, Ferrovia.



11/12 Caltanissetta: la distribuzione avverrà solamente nelle zone centro/balate. Non si distribuirà nella zona Gibil Gabib.



12/12 Caltanissetta: non ci sarà distribuzione in tutto il comune ad eccezione dei siti sensibili: Ospedale, Carcere, Ferrovia.



10/12 Mazzarino: si distribuirà nelle zone Salita montata e Mercadante.



11/12 Mazzarino: si distribuirà nella zona s. Lucia.



12/12 Mazzarino: si distribuirà nelle zone via Roma e Calvario.





Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare