Caltanissetta e le sue prelibatezze, due giorni dedicati al torrone: arriva "Dolce Sicily"

Caltanissetta rende omaggio al torrone, bianco o al cioccolato, con mandorle, pistacchi oppure nocciole

Redazione

16 Dicembre 2019 20:30

Una vera e propria festa per tutti con diversi appuntamenti gastronomici e culturali per celebrare il più tradizionale dei dolci natalizi: il torrone. Natale, del resto, non è solo tempo di panettoni e pandori ma anche di torroni, bianchi o al cioccolato, con mandorle, pistacchi oppure nocciole. Ed è proprio questa la delizia dolciaria protagonista di Dolce Sicily che animerà la città di Caltanissetta da tutti riconosciuta quale Città del Torrone: è qui infatti che quest’arte antica si tramanda di padre in figlio come testimoniato da diversi studiosi, rappresentando un grande patrimonio storico e culturale. L’evento si terrà dal 27 al 29 dicembre prossimi e sarà presentato ufficialmente alla stampa lunedì 23 dicembre, nella sede della Camera di Commercio, alle ore 17.00 Organizzato da Sicily Event, Dolce Sicily vede come partner istituzionali il Comune di Caltanissetta, la Camera di Commercio ed il Consorzio Universitario di Caltanissetta nonché la partecipazione di alcuni storici maestri torronai della città che faranno conoscere i segreti di questa eccellenza tutta nissena tra cooking show e degustazioni.

