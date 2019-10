Attualita 66

"Caltanissetta e le miniere", studente gelese conquista il primo posto in una gara svoltasi al "R.Settimo"

Simone Damaggio, studente del liceo Classico "Eschilo" di Gela si piazza in alto alla classifica. All'iniziativa hanno partecipato circa 200 studenti

12 Ottobre 2019 17:54

Simone Damaggio, studente del Liceo classico “ Eschilo”, si è classificato al primo posto in una delle due gare tenutasi al Liceo classico “ Ruggero Settimo" di Caltanissetta, nell’ambito della manifestazione “Caltanissetta e le miniere:un ponte tra storia, impresa e futuro” cui hanno preso parte 200 studenti di scuole superiori di Caltanissetta e Gela. Gli studenti durante la “due giorni” si sono confrontati in due “sfide” formative: dapprima una “Hackathon” con un progetto di valorizzazione del territorio da produrre, poi con un “Model” che coinvolgeva i partecipanti in una simulazione durante la quale i ragazzi dovevano predisporre e presentare in lingua inglese un disegno di legge utile per implementare i flussi turistici in città da fare approvare dal Parlamento europeo. Il liceale gelese si è classificato primo alla sezione Model mentre il compagno Felice Iudice ha fatto parte della squadra prima classificata alla gara Hackathon. I liceali gelesi che hanno partecipato alla manifestazione con la prof.ssa Rita Salvo sono . Andrea Biundo, Simone Damaggio, Davide Fausciana, Christian Cafà, Carlotta Damiano, Elvia Di Benedetto, Felice Iudice, Ludovica Mangano, maria Laura Caci, Elisa Maugeri, Miriam Nalbone e Alessio Pace. Ieri il dirigente scolastico Maurizio Tedesco ha incontrato gli studenti per consegnare loro gli attestati di partecipazione e discutere dell’ esperienza vissuta a Caltanissetta.Un confronto che ha messo in evidenza il valore formativo di competizioni come quella organizzata dal Liceo classico Ruggero Settimo, il grande interesse degli alunni a misurarsi in prove nuove e stimolanti e l’importanza di acquisire conoscenze e competenze sia in lingua inglese che nel capo dell’informatica.



