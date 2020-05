Attualita 229

Caltanissetta e Gela, Confesercenti: "Esenzione dei tributi e concessione del suolo pubblico a bar e ristoranti"

E' la richiesta che il presidente di Confesercenti, Rocco Pardo, ha avanzato ai sindaci della provincia

Redazione

02 Maggio 2020 11:17

La Confesercenti Caltanissetta e Gela chiede ai sindaci della provincia l’immediata esenzione dei tributi dopo l’approvazione all’assemblea regionale siciliana della norma finanziaria che dispone l’esenzione dei tributi locali per tutto il comparto turistico. Finalmente un segnale dalla politica che mette i comuni divenire incontro alle esigenze degli operatori turistici, comparto gravemente danneggiato dall’attuale pandemia da Covid 19. Il presidente della Confesercenti Caltanissetta e Gela, Rocco Pardo aggiunge: non solo sgravi compensativi sulle imposte, ma anche concessioni di suolo pubblico che consentano il rispetto delle distanze contenute nel Dpcm dell’emergenza Covid 19. Pertanto, facciamo appello come Confesercenti Caltanissetta e Gela affinchè i sindaci dispongano immediatamente l’esenzione dei tributi locali per bar, ristoranti, agenzie di viaggi, albergatori e tutto il comparto.

