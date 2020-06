Cronaca 414

Caltanissetta, duplice omicidio: i due corpi trovati a un centinaio di metri l'uno dall'altro

A uno dei due è stato fracassato il cranio con una pietra. L'altro corpo è stato trovato carbonizzato vicino a un'auto

Redazione

15 Giugno 2020 08:38

Sono stati trovati in contrada Deliella in territorio di Caltanissetta a 100 metri l'uno dall'altro i corpi di Filippo La Monaca, 74 anni e quello, carbonizzato, presumibilmente del fratello Calogero, 76 anni, entrambi noti imprenditori agricoli di Canicattì. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la complessa dinamica di quanto accaduto ieri in un cascinale nelle campagne di Delia. Filippo La Monaca sarebbe stato ucciso con un colpo di pietra alla testa che gli ha fracassato il cranio, l'altro corpo è carbonizzato e sarà più complesso capire come è stato ucciso così come al momento risulterebbe difficile risalire all'esatta identità. Quest'ultimo si trovava a terra accanto ad un'auto di proprietà di uno dei due. A contattare i carabinieri sono stati i residenti delle abitazioni vicine che hanno visto l'auto andare a fuoco. La famiglia La Monaca è molto nota a Canicattì. Tre fratelli imprenditori agricoli, adesso tutti assassinati, visto che un altro, Antonio era stato ucciso nel 1990. Calogero era stato assessore circa 20 anni fa; due sorelle sono titolari di una rinomata gioielleria. Antonio La Monaca era stato assassinato quando aveva 49 anni. Era il 27 dicembre del 1990. I due fratelli trovati uccisi ieri non hanno mai avuto precedenti penali.

