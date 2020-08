Cronaca 1092

Caltanissetta, due vitelli sull'autostrada: panico tra gli automobilisti

L'intervento dei poliziotti, contattati dagli automobilisti, ha consentito l'allontanamento dei due animali dalla carreggiata

Redazione

18 Agosto 2020 10:11

La polizia stradale di Caltanissetta è impegnata sull'autostrada A19, all'altezza dello svincolo per Ponte Cinque Archi, dove è stata segnalata la presenza di due vitelli sulla carreggiata. Momenti di panico tra gli automobilisti costretti a scansare i due bovini che correvano sull'autostrada. L'intervento dei poliziotti, contattati dagli stessi automobilisti, ha consentito l'allontanamento dei due animali dalla carreggiata. Sono in corso gli accertamenti per risalire al proprietario dei due animali evidentemente sfuggiti al controllo. In quella zona sovente le mucche sono portate al pascolo. Per fortuna non si è registrato alcun ferito.

La polizia stradale di Caltanissetta è impegnata sull'autostrada A19, all'altezza dello svincolo per Ponte Cinque Archi, dove è stata segnalata la presenza di due vitelli sulla carreggiata. Momenti di panico tra gli automobilisti costretti a scansare i due bovini che correvano sull'autostrada. L'intervento dei poliziotti, contattati dagli stessi automobilisti, ha consentito l'allontanamento dei due animali dalla carreggiata. Sono in corso gli accertamenti per risalire al proprietario dei due animali evidentemente sfuggiti al controllo. In quella zona sovente le mucche sono portate al pascolo. Per fortuna non si è registrato alcun ferito.

Caltanissetta. Maltrattamenti e minacce ai familiari: 46enne arrestato dalla polizia

News Successiva Ultraleggero precipita a Marina di Modica, il pilota muore carbonizzato: la vittima è un 50enne

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare