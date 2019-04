Politica 988

Caltanissetta, due ragazze chiedono un selfie a Salvini e poi scatta il bacio ... lesbo

Virale in Rete lo scatto di due giovani durante la tappa elettorale del leader leghista in corso Umberto a Caltanissetta

Redazione

26 Aprile 2019 15:27

Due ragazze hanno «beffato» il ministro dell’Interno, in tour elettorale in Sicilia per le elezioni amministrative di domenica: durante il rito dei selfie con i fan, che scatta fisso a fine comizio, si sono avvicinate al leader leghista per poi baciarsi tra di loro al momento dello scatto. L’espressione allegra e sorridente di Salvini, come si vede nel fotogramma diffuso su Facebook, è rapidamente mutata.Già a febbraio a Ozieri, nel Sassarese, un 15enne giocò un tiro simile a Salvini, avvicinandolo con la scusa di una foto ricordo per poi chiedergli in faccia «più accoglienza e più 49 milioni». Qualche giorno dopo, sempre in Sardegna, fu la volta di una ragazza, che invece lo insultò pesantemente. Il “trend” sembrava terminato e invece, venerdì a Caltanissetta, il nuovo episodio. (Corriere.it - https://www.corriere.it/politica/19_aprile_26/caltanissetta-ragazze-chiedono-selfie-salvini-poi-si-baciano-6f877256-681f-11e9-9924-a3f7289eca7e.shtml)



Due ragazze hanno «beffato» il ministro dell’Interno, in tour elettorale in Sicilia per le elezioni amministrative di domenica: durante il rito dei selfie con i fan, che scatta fisso a fine comizio, si sono avvicinate al leader leghista per poi baciarsi tra di loro al momento dello scatto. L’espressione allegra e sorridente di Salvini, come si vede nel fotogramma diffuso su Facebook, è rapidamente mutata.Già a febbraio a Ozieri, nel Sassarese, un 15enne giocò un tiro simile a Salvini, avvicinandolo con la scusa di una foto ricordo per poi chiedergli in faccia «più accoglienza e più 49 milioni». Qualche giorno dopo, sempre in Sardegna, fu la volta di una ragazza, che invece lo insultò pesantemente. Il “trend” sembrava terminato e invece, venerdì a Caltanissetta, il nuovo episodio. (Corriere.it - https://www.corriere.it/politica/19_aprile_26/caltanissetta-ragazze-chiedono-selfie-salvini-poi-si-baciano-6f877256-681f-11e9-9924-a3f7289eca7e.shtml)



News Successiva Caltanissetta, elezioni: sabato e domenica uffici aperti per tessere elettorali e carte d'identità

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews