Caltanissetta, due dirigenti di Italia Nostra rischiano di cadere a causa di insidiosi dissuasori sulla Salita Matteotti

Il presidente regionale Leandro Janni, nella nota inviata alla stampa, invita l'amministrazione comunale a controllare e sistemare adeguatamente i dissuasori disseminati per la città

Redazione

29 Gennaio 2020 19:19

Domenica scorsa, a conclusione del Consiglio Regionale di Italia Nostra Sicilia, che ha avuto luogo presso la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, a Caltanissetta, due dirigenti di Italia Nostra, percorrendo a piedi Salita Matteotti, hanno rischiato di farsi male, di cadere per terra a causa di alcuni insidiosi spuntoni in acciaio che fuoriescono dal manto pavimentale.Facendo attenzione a ciò che era accaduto, ci siamo accorti che gli spuntoni in acciaio altro non sono che gli ancoraggi al suolo dei dissuasori a forma di “panettone” (colorati di giallo) che sono stati collocati lungo le vie della città. Molto civilmente, al fine di evitare altri incidenti, i dissuasori sono stati risistemati, riconnessi agli ancoraggi in acciaio, dagli stessi dirigenti di Italia Nostra. Pertanto, alla luce di quanto accaduto (e che documentiamo con due foto), sollecitiamo l’Amministrazione Comunale a controllare e sistemare adeguatamente i dissuasori e a porre particolare attenzione allo stato di efficienza e sicurezza degli innumerevoli e spesso inutili elementi di arredo urbani disseminati lungo le impervie strade del territorio urbano.

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Caltanissetta per la gentile ospitalità a Palazzo Moncada.

Leandro Janni – Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia





