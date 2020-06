Cronaca 313

Caltanissetta, due auto in fiamme in via Colajanni: intervengono carabinieri e vigili del fuoco

A fuoco la Peugeot 106 di una donna, le fiamme si sono poi propagate a un'auto nelle vicinanze

Rita Cinardi

02 Giugno 2020 10:24

Due auto a fuoco intorno alle 5.15 di questa mattina in via Colajanni. L'incendio è partito da una Peugeot 106 di proprietà di una nissena 40enne. Le fiamme si sono poi propagate a una Renault Clio che si trovava posteggiata nelle vicinanze. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Dal sopralluogo sarebbe emesso che il rogo è stato scatenato da cause accidentali, probabilmente un corto circuito. (Foto archivio)

