Cronaca 600

Caltanissetta, droga detenuta per uso personale: giovane assolto dall'accusa di spaccio

Il giudice Giulia Calafiore ha assolto, con formula piena, il ventitreenne nisseno Marco D'Antoni

Rita Cinardi

10 Luglio 2020 18:14

Assolto con formula piena dall'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio il 23enne nisseno Marco D'Antoni. Il giovane era stato sorpreso dalla polizia il 5 agosto 2016, nel quartiere Provvidenza, con addosso 5 grammi di hashish suddiviso in altrettante dosi. A seguito della successiva perquisizione domiciliare, all'interno dell'abitazione, dove conviveva con la madre e la sorella, erano state rinvenute anche diverse dosi di marjiuana, hashish, anfetamine ed ecstasy già suddivise in involucri termosaldati. Il Pm, Rocco Fasciana aveva chiesto 9 mesi di reclusione e il pagamento di una multa pari a 400 euro. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, Fasciana, assistito dall'avvocato Pippo Speranza, è riuscito a dimostrare la sua condizione di assuntore, che quelle dosi costituivano un quantitativo minimo e che dunque venivano detenute per uso esclusivamente personale. Il giudice Giulia Calafiore lo ha assolto con formula piena ordinando la distruzione della sostanza, a suo tempo, sequestrata, nonché il dissequestro e la restituzione di quant'altro oggetto di sequestro.

