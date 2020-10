Cronaca 5248

Caltanissetta, donna sale all'ottavo piano del Sant'Elia per togliersi la vita: salvata dai poliziotti

La donna, alla vista del personale, si è scagliata sulla vetrata colpendola con tre violente testate

Rita Cinardi

23 Ottobre 2020 10:46

Una donna di 40 anni ieri sera ha tentato di gettarsi dall'ottavo piano dell'ospedale Sant'Elia ma, per fortuna, i poliziotti sono intervenuti tempestivamente evitando il peggio. La donna, che da qualche tempo soffre di disturbi psichici, era stata accompagnata dal marito in pronto soccorso per un consulto. Ad un certo punto si è allontanata velocemente dirigendosi all'ottavo piano dell'ospedale nel tentativo di farla finita. Subito gli operatori sanitari sono saliti insieme agli agenti di polizia che nel frattempo erano stati allertati, e hanno rintracciato la donna la quale, alla vista del personale, si è scagliata sulla vetrata colpendola con tre violente testate. La donna è stata bloccata dai poliziotti e raggiunta da personale medico che ne ha disposto il ricovero in psichiatria.

