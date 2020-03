Cronaca 14352

Caltanissetta, donna morta in casa da diversi giorni: sul posto 118 e polizia

Ad accorgersi di quanto accaduto i vicini di casa che hanno cominciato a sospettare che la donna probabilmente era deceduta

Rita Cinardi

03 Marzo 2020 17:05

E' morta nella sua abitazione la cinquantenne Katiuscia Volpe. La donna, conosciuta in città perché pur vivendo una condizione di disagio riceveva solidarietà e aiuto da parte di diversi nisseni, avrebbe accusato un malore alcuni giorni fa. Alcuni vicini avrebbero sentito uno strano odore provenire dall'appartamento di via Alcide De Gasperi dove Katiuscia, tutti a Caltanissetta la conoscevano così, abitava da sola. A quel punto, intorno alle 15 di oggi, hanno contattato le forze dell'ordine. Poco dopo sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della sezione Volanti della questura di Caltanissetta. La donna era morta ormai da diversi giorni probabilmente per via di un malore. Sul posto anche il medico legale



