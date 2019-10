Eventi 55

Caltanissetta. Domani seconda giornata con "Paesaggi di mezzo" fra mostre, fotografie e laboratori

L'iniziativa si svolge per gli aspetti culturali all'interno del complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli

Redazione

16 Ottobre 2019 19:12

Per la seconda delle cinque giornate della manifestazione "Paesaggi di mezzo", evento organizzato da Legambiente e Slow Food Caltanissetta, dentro (per gli aspetti culturali) e intorno agli spazi del complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli di Caltanissetta, sono molte le attività in programma sin dalla mattina di Giovedì 17 Ottobre.Si inizia dalle ore 9 con l’apertura al pubblico con tour guidati delle diverse mostre iconografiche/fotografiche e pittoriche sul tema del paesaggio dell'interno della Sicilia e della sua bellezza, e varietà, delle sue stratificazioni e delle sue problematiche. I partecipanti alle mostre sono Caterina Arena, Giovanni Bartolozzi, Alberto Antonio Foresta, Ettore Maria Garozzo, Loris Viviano, Floriana Rampanti, Anna Giannone, Francesco Siracusa; Leonardo Cumbo; l’associazione FotoNauti; ed il Parco delle Madonie con la mostra “Abies nebrodensis - patrimonio da salvare.

Sempre la mattina di Giovedì si potranno seguire gli itinerari sensoriali e formativi con: laboratorio dell'arte dell'intreccio, con erbe spontanee, a cura del Maestro Saro & Company della "Società Cesare Battisti" di San Cataldo, una visita guidata alla scoperta del Centro Storico: Caltanissetta Barocca e i ricami di pietra (Palazzo Moncada, Chiesa di Sant'Agata, Biblioteca "L. Scarabelli" - a cura degli Studenti del Liceo Classico "P. Mignosi"), un laboratorio didattico alla scoperta della flora e delle erbe aromatiche del territorio (a cura del Naturalista Amedeo Falci e dell'Esperta in piante officinali Lucia Termini), una estemporanea di pittura “rappresenta il paesaggio”, concorso di pittura a premi, per le classi della Scuola Secondaria superiore, un laboratorio didattico: "Costruire il Verde" (a cura di Valeria Tumminelli dell'Associazione Nazionale Guardia Boschi), ed un Laboratorio didattico sul gusto a cura di Euroform.

Nel pomeriggio ad iniziare dalle ore 15.30 alle 18.30, si potrà fruire di un percorso paesaggistico sensoriale con la visita alla Solfara Persico-Gabara di San Cataldo - percorso di scoperta/conoscenza del patrimonio culturale, antropologico ed ambientale di una ex miniera di Zolfo (a cura del Geol. Angelo La Rosa e del Mimo Lino Pantano, mentre alle ore 17 lo Spazio Forum prevede l’incontro sul tema “Il paesaggio agrario del giardino mediterraneo e l’architettura del paesaggio, con il Prof. Giuseppe Barbera - professore ordinario di Colture Arboree all’Università di Palermo e l'Arch. Carmela Canzonieri (Vice Presidente AIAPP)





