Caltanissetta, domani sarà inaugurato un laboratorio di musicoterapia per studenti con Dsa

L'iniziativa è a cura dell'associazione italiana Dislessia e dell'associazione scientifica Ritmamente. Il laboratorio si trova in via Borremans

20 Febbraio 2020 12:49

L'Associazione Italiana Dislessia e l’Associazione Scientifica RitmaMente o.n.l.u.s. inaugurano il primo laboratorio di Musicoterapia per studenti con DSA e non. L’inaugurazione è prevista per domani sabato 22 Febbraio 2020, alle ore 17:30, presso la sede dell’Associazione Scientifica RitmaMente o.n.l.u.s., in via Borremans 8, a Caltanissetta.Il progetto mette al centro la musica come linguaggio multidisciplinare e transdisciplinare a livello educativo, preventivo e sociale, che diventa fondamentale per gli alunni con DSA per implementare nuove metodiche e buone prassi per l’apprendimento. Nel corso dell’evento interverranno Alfredo Giuseppe Fiaccabrino (Presidente Sez. AID di Caltanissetta) e Danilo Lapadura (Presidente Associazione Scientifica RitmaMente o.n.l.u.s.).

