Caltanissetta, domani niente distribuzione idrica nelle zone H24

Saranno eseguiti lavori per ultimare la posa delle nuove tubazioni in acciaio all’interno del suddetto serbatoio

Redazione

04 Maggio 2020

Si comunica che Caltaqua ha chiesto al fornitore Siciliacque di interrompere, nella giornata di domani 5 maggio, l’approvvigionamento idrico al serbatoio San Giuliano per poter ultimare la posa delle nuove tubazioni in acciaio all’interno del suddetto serbatoio. I lavori inizieranno alle ore 8 del mattino e dureranno circa 6/8 ore; al termine sarà immediatamente riattivata la fornitura al serbatoio.Domani 5 maggio pertanto, nelle zone servite H24 - tranne Ospedale, Carcere e Ferrovia – non sarà effettuata la distribuzione, che si prevede di riattivare entro 24 ore.

Tutte le altre zone non subiranno disservizi.



