Caltanissetta, domani diversi quartieri rimarranno senz'acqua. Disagi anche a Mazzarino

Ennesimo guasto lungo l'acquedotto Ancipa. Disagi per gli utenti per una rottura verificatasi lungo la condotta nei pressi di Troina

Redazione

18 Dicembre 2019 17:44

Siciliacque comunica per le vie brevi l’interruzione dell’esercizio dell’acquedotto Ancipa basso per una rottura verificatasi lungo la condotta nei pressi di Troina.Nel Comune di Caltanissetta ci sarà una riduzione di portata del 50% per cui domani 19/12 non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica nella zona Sanatorio, Gibil Gabib e la zona H24 “Strada a foglia”.

Si effettuerà la distribuzione nelle zone Centro Balate, Carcere, Ospedale, Ferrovia e tutte le altre zone H24.

Nel Comune di Mazzarino domani si effettuerà la distribuzione nelle zone S. Lucia, via Roma, Calvario, Mercadante.

Caltaqua fornirà ogni utile aggiornamento sulla ripresa e sui turni di distribuzione.





