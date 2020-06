Attualita 253

Caltanissetta, D'Oca: "Da parte del sindaco nessun intervento di riqualificazione o rigenerazione del centro storico"

Pubblichiamo di seguito la nota di Vincenzo D'Oca del Centro Commerciale Naturale Centro Storico

16 Giugno 2020 18:04

Leggiamo oggi con attenzione della scelta della famiglia Mandalà di chiudere temporaneamente il cineteatro Bouffremont a seguito della richiesta di pagare la TOSAP da parte della Amministrazione Comunale.Una richiesta che ha dell'incredibile in questo momento storico e in questo centro così concepito e realizzato dalle due Amministrazioni che si sono susseguite Ruvolo-Gambino.

Un centro da cui sono stati volontariamente allontanati gli uffici e spolpato dei sui abitanti italiani.

Gambino che aveva promesso interventi immediati per riqualificare i quartieri storici e che aveva partecipato a tutte le manifestazioni del CCN dal 2016 ad oggi non ha fatto nulla.

Nessun intervento di riqualificazione o di rigenerazione.

Anche le attività che avevano aperto su invito della precedente amministrazione hanno abbandonato.

Per tutto questo abbiamo invitato già nei giorni scorsi il sindaco a un incontro per ritornare sui suoi passi, gli stessi che abbiamo condiviso prima delle elezioni.

CCN

Vincenzo D'Oca



