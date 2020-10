Cronaca 10016

Caltanissetta, dipendente di una piadineria positivo al coronavirus: locale chiuso dalla Polizia Municipale

La Polizia Municipale sta identificando tutti i collaboratori che dovranno mettersi in isolamento fiduciario obbligatorio

Rita Cinardi

14 Ottobre 2020 13:11

Un dipendente della piadineria di viale della Regione a Caltanissetta è risultato positivo al coronavirus. Questa mattina la Polizia Municipale è intervenuta all'interno del locale per dare esecuzione al provvedimento d'urgenza emesso dall'Asp. Il locale resterà chiuso fino al completamento dell'indagine epidemiologica. La Polizia Municipale sta identificando tutti i collaboratori che dovranno mettersi in isolamento fiduciario obbligatorio. Ognuno di loro dovrà contattare il medico di famiglia che darà le opportune indicazioni. "Stiamo verificando la tenuta degli elenchi dei clienti - ha detto il comandante della Polizia Municipale Diego Peruga - e stiamo avendo qualche difficoltà a notificare i provvedimenti. Uno dei dipendenti vive a San Cataldo e noi possiamo fare notifiche solo all'interno del nostro comune, quindi dobbiamo chiedere che venga emesso dal Comune di residenza. Stiamo continuando l'attività di controllo per verificare che tutti i locali, così come le palestre, tengano gli elenchi degli avventori in modo che, in caso di positività, è più facile contattare chi si trovava in quel locale in determinati giorni"

