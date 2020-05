Cronaca 757

Caltanissetta. Dieci ragazzi entrano nel cortile dell'Agrario, alla vista dei poliziotti poi gettano la droga: denunciati

I dieci sono stati denunciati per il reato di invasione di edifici. Due di loro segnalati anche per uso personale di marijuana

Redazione

13 Maggio 2020 09:43

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla Procura della Repubblica ordinaria e a quella presso il Tribunale per i Minorenni dieci ragazzi, due dei quali minori, per il reato d’invasione di edifici. Tra i maggiorenni due sono stati segnalati anche per uso personale di sostanze stupefacenti. I dieci ragazzi nel pomeriggio di lunedì, dopo aver scavalcato la recinzione, si sono introdotti all’interno del piazzale dell’istituto d’istruzione superiore agrario/alberghiero, presso il quale in passato sono stati compiuti furti e atti di vandalismo. Gli agenti, intervenuti, di seguito a richieste pervenute presso la sala operativa della Questura, hanno sorpreso i giovani assembrati su due panchine. Alla vista dei poliziotti dal gruppo sono stati lanciati due involucri di marijuana e uno spinello. I giovani sono stati identificati e, i due minorenni, affidati ai genitori. Oltre alla denuncia penale per essersi introdotti arbitrariamente nella proprietà altrui, tutti i predetti sono stati sanzionati per violazione delle norme di contenimento del covid-19.

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla Procura della Repubblica ordinaria e a quella presso il Tribunale per i Minorenni dieci ragazzi, due dei quali minori, per il reato d’invasione di edifici. Tra i maggiorenni due sono stati segnalati anche per uso personale di sostanze stupefacenti. I dieci ragazzi nel pomeriggio di lunedì, dopo aver scavalcato la recinzione, si sono introdotti all’interno del piazzale dell’istituto d’istruzione superiore agrario/alberghiero, presso il quale in passato sono stati compiuti furti e atti di vandalismo. Gli agenti, intervenuti, di seguito a richieste pervenute presso la sala operativa della Questura, hanno sorpreso i giovani assembrati su due panchine. Alla vista dei poliziotti dal gruppo sono stati lanciati due involucri di marijuana e uno spinello. I giovani sono stati identificati e, i due minorenni, affidati ai genitori. Oltre alla denuncia penale per essersi introdotti arbitrariamente nella proprietà altrui, tutti i predetti sono stati sanzionati per violazione delle norme di contenimento del covid-19.

Caltanissetta, tentano rapina a un venditore di panelle: due minori denunciati, altri due ricercati

News Successiva Fase 2, regole per spiagge e ristoranti. Le imprese protestano: "Sono insostenibili"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare