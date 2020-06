Politica 105

Caltanissetta, Di Cristina eletto segretario provinciale del Pd: subentra a Peppe Gallè

Di Cristina è stato per diversi anni segretario cittadino a Gela. Annalisa Petitto è stata eletta presidente dell'assemblea

Redazione

28 Giugno 2020 11:17

"Inizia una nuova avventura sempre con la stessa passione", è quanto ha affermato, in un post su Facebook, Peppe Di Cristina, eletto ieri segretario provinciale del Partito Democratico. La proclamazione è avvenuta al termine dell'assemblea provinciale, svoltasi a San Cataldo presso il Palazzetto Peppe Maira. Tra gli ospiti erano presenti l'On. Carmelo Miceli, il Segretario regionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo ed il Ministro per il sud Peppe Provenzano.L'assemblea ha proceduto alla proclamazione di Peppe Di Cristina Segretario provinciale del PD, che succede a Giuseppe Gallé, ed all'elezione di Annalisa Petitto a Presidente dell'assemblea.

Peppe Di Cristina ha scelto di nominare Gabriele Amico come vice segretario e David Amico come tesoriere.

Sono intervenuti il Sindaco di Montedoro Renzo Bufalino, il Sindaco di Sommatino Elisa Carbone, il Segretario cittadino di Serradifalco Daniele Territo, il Presidente della Commissione per il Congresso Chiara Giammusso, la segretaria del PD di San Cataldo Martina Riggi, il segretario provinciale dei Giovani Democratici Marco Andaloro.



"Inizia una nuova avventura sempre con la stessa passione", è quanto ha affermato, in un post su Facebook, Peppe Di Cristina, eletto ieri segretario provinciale del Partito Democratico. La proclamazione è avvenuta al termine dell'assemblea provinciale, svoltasi a San Cataldo presso il Palazzetto Peppe Maira. Tra gli ospiti erano presenti l'On. Carmelo Miceli, il Segretario regionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo ed il Ministro per il sud Peppe Provenzano.L'assemblea ha proceduto alla proclamazione di Peppe Di Cristina Segretario provinciale del PD, che succede a Giuseppe Gallé, ed all'elezione di Annalisa Petitto a Presidente dell'assemblea.

Peppe Di Cristina ha scelto di nominare Gabriele Amico come vice segretario e David Amico come tesoriere.

Sono intervenuti il Sindaco di Montedoro Renzo Bufalino, il Sindaco di Sommatino Elisa Carbone, il Segretario cittadino di Serradifalco Daniele Territo, il Presidente della Commissione per il Congresso Chiara Giammusso, la segretaria del PD di San Cataldo Martina Riggi, il segretario provinciale dei Giovani Democratici Marco Andaloro.



News Successiva Ponte sullo Stretto, Salvatore Giunta (LE API): "Il quotidiano Libero ferisce i siciliani e il Sud"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare