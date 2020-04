Cronaca 9110

Caltanissetta, detenuto tenta la fuga: spari all'ospedale Sant'Elia

I medici hanno disposto una tac ma a quel punto l'uomo sarebbe fuggito

Redazione

02 Aprile 2020 18:56

Due colpi di pistola sono stati esplosi oggi pomeriggio all'ospedale Sant'Elia. A quanto pare un detenuto era stato portato dalla polizia penitenziaria in pronto soccorso. I medici hanno disposto una tac ma a quel punto l'uomo sarebbe fuggito. Gli agenti della polizia penitenziaria averebbero sparato due colpi in aria. L'uomo sarebbe stato catturato e non ci sarebbe alcun ferito. Sul posto sono arrivati in supporto anche i carabinieri.

Due colpi di pistola sono stati esplosi oggi pomeriggio all'ospedale Sant'Elia. A quanto pare un detenuto era stato portato dalla polizia penitenziaria in pronto soccorso. I medici hanno disposto una tac ma a quel punto l'uomo sarebbe fuggito. Gli agenti della polizia penitenziaria averebbero sparato due colpi in aria. L'uomo sarebbe stato catturato e non ci sarebbe alcun ferito. Sul posto sono arrivati in supporto anche i carabinieri.

Coronavirus. Bollettino Asp Caltanissetta: nelle ultime 24 ore un decesso, 3 nuovi ricoverati e 4 positivi in più in isolamento domiciliare

News Successiva Coronavirus, in Sicilia cresce lievemente il contagio: ora i malati sono 1.606 (+62). I morti salgono a 93

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare