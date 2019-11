Eventi 215

Caltanissetta, Desirèe Sfalanga pubblica il suo nuovo romanzo: "La parte migliore di noi"

Il libro verrà pubblicato nella catena digital emotions in formato ebook. E' la storia di una ragazza che ricomincia una nuova vita dopo anni di comunità

Redazione

03 Novembre 2019

La scrittrice nissena, Desirée Sfalanga, 30 anni, il 5 novembre pubblicherà nella catena digital emotions in formato ebook, il suo nuovo romanzo dal titolo "La parte migliore di noi", edito dalla casa editrice Butterfly edizioni di Argeta Brozi, fondata nel 2011, seconda casa editrice più giovane d'Italia. La giovane scrittrice, dopo aver pubblicato suoi studi presso l' istituto ITAS L. Russo, ha pubblicato il suo primo romanzo, dal titolo "I feel you - il destino è un biglietto già scritto" nel 2017, sulla piattaforma Amazon in self publishing e, dato il successo derivatone, nel Natale del 2018 decide di pubblicare un'antologia costituita dai racconti di sette autrici, di cui due della stessa, dal titolo "Una zampa per Natale" per il Progetto Alex, il cui ricavato è stato donato all'ENPA di Caltanissetta.Trama:

Dopo anni di comunità, Gioia è pronta a iniziare una nuova vita. Rimasta sola dopo la morte della nonna, deve trovare al più presto un lavoro. L'opportunità arriva quando la chiamano per prendersi cura di una signora anziana. Il suo compito è farle compagnia e aiutarla nelle piccole cose quotidiane, trasferendosi nella sua lussuosa villa. Lì, si imbatterà nel nipote, un ragazzo scontroso che si diverte a metterla a disagio.

Gioia, che non perde mai il sorriso, pian piano si affeziona ai componenti di quella famiglia che la accolgono con tanto affetto inaspettato, ma continua a non sopportare quell'insolente che la guarda spesso in modo inopportuno e la punzecchia in ogni occasione. Sembra però che i suoi guai siano appena iniziati... perché abitare sotto lo stesso tetto la costringe a incontrare proprio chi vorrebbe evitare. Gioia conosce solo la parte peggiore di Manuel, perché lui indossa una maschera per nascondere un passato che l'ha fatto soffrire e si sa: la parte migliore di noi si dona solo alle persone speciali.





