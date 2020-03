Cronaca 4426

Caltanissetta, denunciate 16 persone tra clienti e titolari di bar e ristoranti: non avrebbero rispettato i divieti del Governo

I carabinieri stanno effettuando controlli straordinari affinchè venga rispettato quanto previsto per prevenire il contagio da coronavirus

Redazione

12 Marzo 2020 09:50

Proseguono senza sosta da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale i controlli straordinari volti alla prevenzione del contagio da COVID 19 "Coronavirus". In tale ambito nella giornata di ieri sono state denunciate in stato di libertà 16 persone, ai sensi dell’art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'autorità), per non avere osservato le disposizioni imposte dal DPCM datato 9 marzo 2020 e dall’ordinanza nr. 3 datata 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana:A Caltanissetta, sono stati denunciati il titolare di un bar, per non aver rispettato l’orario di apertura, avendo aperto prima delle ore 6;

· il titolare di un esercizio di ristorazione, e due avventori dello stesso, per non avere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

· il titolare di un centro ricreativo - sala giochi, la moglie e sei avventori, per non aver chiuso l’esercizio commerciale, e per non avere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- a Resuttano: quattro persone sottoposte a controllo mentre svolgevano attività di volantinaggio in comune diverso da quello di residenza.

Nel medesimo contesto è stata richiesta la sospensione delle predette attività commerciali.





Proseguono senza sosta da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale i controlli straordinari volti alla prevenzione del contagio da COVID 19 "Coronavirus". In tale ambito nella giornata di ieri sono state denunciate in stato di libertà 16 persone, ai sensi dell’art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'autorità), per non avere osservato le disposizioni imposte dal DPCM datato 9 marzo 2020 e dall’ordinanza nr. 3 datata 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana:A Caltanissetta, sono stati denunciati il titolare di un bar, per non aver rispettato l’orario di apertura, avendo aperto prima delle ore 6;

· il titolare di un esercizio di ristorazione, e due avventori dello stesso, per non avere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

· il titolare di un centro ricreativo - sala giochi, la moglie e sei avventori, per non aver chiuso l’esercizio commerciale, e per non avere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- a Resuttano: quattro persone sottoposte a controllo mentre svolgevano attività di volantinaggio in comune diverso da quello di residenza.

Nel medesimo contesto è stata richiesta la sospensione delle predette attività commerciali.





Primo caso di coronavirus a Caltanissetta, positivo il tampone del paziente morto in pronto soccorso

News Successiva Coranavirus, nuove misure restrittive in Italia: "Chiusi bar, pub e ristoranti. I trasporti saranno garantiti"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare