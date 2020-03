Cronaca 2123

Caltanissetta, da oggi chi effettua spostamenti da un comune all'altro deve compilare autocertificazione

Comprovate esigenze lavorative, situazione di necessità, salute o il rientro presso il proprio domicilio tra i motivi che autorizzano gli spostamenti.

Redazione

10 Marzo 2020 09:08

Ieri pomeriggio alla fermata dei pullman di via Rochester alcune persone provenienti dal nord Italia hanno sottoscritto su invito delle forze dell’ordine il modello ministeriale per dichiarare la loro provenienza dalle zone di contagio. La misura in vigore ieri è stata superata dal nuovo decreto della D.P.C.M., infatti, da oggi chiunque si sposti da un comune all’altro per motivi di comprovate esigenze lavorative, situazione di necessità, motivi di salute o per rientrare presso il proprio domicilio, deve compilare la dichiarazione personale (che trovate in fondo all'articolo in allegato), portare il documento dietro e presentarlo ai controlli di polizia e carabinieri. In caso di inosservanza di tali provvedimenti è previsto l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro.

Ieri pomeriggio alla fermata dei pullman di via Rochester alcune persone provenienti dal nord Italia hanno sottoscritto su invito delle forze dell’ordine il modello ministeriale per dichiarare la loro provenienza dalle zone di contagio. La misura in vigore ieri è stata superata dal nuovo decreto della D.P.C.M., infatti, da oggi chiunque si sposti da un comune all’altro per motivi di comprovate esigenze lavorative, situazione di necessità, motivi di salute o per rientrare presso il proprio domicilio, deve compilare la dichiarazione personale (che trovate in fondo all'articolo in allegato), portare il documento dietro e presentarlo ai controlli di polizia e carabinieri. In caso di inosservanza di tali provvedimenti è previsto l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro.

Il Codacons Caltanissetta: "Bar e ristoranti rispettino distanze tra personale e clienti"

News Successiva Coronavirus, bar e ristoranti chiusi dopo le 18 in tutta Italia: ecco tutti i divieti e cosa è possibile fare

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare