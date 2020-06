Attualita 494

Caltanissetta, da domani l'isola ecologica mobile tornerà ad essere attiva: obbligatorio l'uso delle mascherine

Nuovi orari del centro comunale di raccolta mobile, dalle 7.00 alle 14.00, dal lunedì al sabato (domenica escluso), invariate le frazioni

16 Giugno 2020 17:14

Da domani 17 giugno, come disposto dall’Amministrazione comunale di Caltanissetta, l’Isola Ecologica Mobile automatizzata sarà attiva tutti i giorni feriali (ad eccezione della domenica) dalle 7.00 alle 14.00, nei vari quartieri della città, per venire incontro alle esigenze di tutti i residenti.Gli utenti che si avvarranno dell’Isola ecologica automatizzata Dusty, dovranno osservare alcune procedure di sicurezza:

Utilizzare i dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti);

I rifiuti dovranno essere già differenziati (avendo provveduto presso la propria abitazione, alla corretta suddivisione);

Evitare gli assembramenti;

Rispettare e mantenere la distanza corporea superiore a un (1) metro, secondo le norme di sicurezza

RESTANO INVARIATE LE CONSUETE POSTAZIONI NEL CORSO DELLA SETTIMANA:

Ø LUNEDÌ - Viale Regina Margherita (in prossimità della parte terminale lungo il marciapiede di destra)

Ø MARTEDÌ - Piazza Santa Flavia

Ø MERCOLEDÌ -Villaggio Santa Barbara

Ø GIOVEDÌ - Vie Vittime di IX Luglio

Ø VENERDÌ - Via Fasci Siciliani

Ø SABATO - Via Pietro Leone

Invariate anche le frazioni che si potranno conferire: carta e cartone, plastica, vetro e metalli, ed anche le pile esauste, opportunamente separate.











