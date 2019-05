Cronaca 3680

Caltanissetta, chiusi in un sacco nero e gettati tra i cassonetti: cuccioli salvati dalla polizia

Il provvidenziale intervento dei poliziotti ha scongiurato la morte dei cagnolini, impauriti e visibilmente provati

Rita Cinardi

29 Maggio 2019 10:20

Martedì mattina l’equipaggio di una volante della polizia, nel corso dei servizi di pattugliamento in città, nel transitare per via Poggio Sant’Elia, ha notato un sacco nero di plastica, abbandonato presso i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, con qualcosa che si muoveva all’interno. Gli agenti, che ieri hanno postato la foto sulla pagina facebook "Volanti FanPage", si sono fermati per controllare il contenuto del sacco, dal quale si udivano lamenti e guaiti, trovando all’interno cinque cuccioli di cane nati da poche ore. Il provvidenziale intervento dei poliziotti ha scongiurato la morte dei cagnolini, impauriti e visibilmente provati, i quali, una volta all’aria aperta, si sono rianimati. I cuccioli sono stati consegnati a una pattuglia dei vigili urbani e collocati presso il canile convenzionato dove, terminato il periodo di svezzamento, potrebbero essere adottati da un’amante degli animali.

