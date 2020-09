Cronaca 2314

Caltanissetta, crollo del balcone in via Pitrè: trasferita in Rianimazione l'anziana rimasta sotto le macerie

Verrà tenuta sotto osservazione vista la gravità delle fratture riportate. La prognosi è riservata

Rita Cinardi

22 Settembre 2020 22:19

E' ricoverata nel reparto di Rianimazione l'anziana che questa mattina è rimasta schiacciata dal balcone crollato al terzo piano di un palazzo in via Pitrè. La 76enne nel pomeriggio, viste le fratture riportate agli arti inferiori e le lesioni agli organi interni, è stata sottoposta ad un lungo intervento chirurgico in Ortopedia. A conclusione dell'intervento è stata trasferita nel reparto di Rianimazione dove verrà tenuta sotto osservazione data la gravità delle fratture riportate. La prognosi è riservata. (Su questo link i momenti drammatici di questa mattina http://www.seguonews.it/caltanissetta-uno-scricchiolio-poi-il-crollo-del-bancone-i-drammatici-momenti-di-questa-mattina-in-via-pitre)

