Cronaca 506

Caltanissetta, crolla un balcone: paura in via Pitrè. Sotto le macerie anziana trasferita in ospedale

Prima un forte boato e poi solo macerie. A crollare è stato un balcone situato al terzo piano di un immobile. La donna si trovava in quel momento al secondo piano dello stabile

Redazione

22 Settembre 2020 12:45

Ha 78 anni ed è stata trasferita al Sant'Elia di Caltanissetta, la donna tirata fuori dalle macerie, dopo il crollo di un balcone verificatosi in una palazzina di via Pitrè a Caltanissetta. La donna avrebbe riportato una frattura ad una gamba. Il balcone crollato si trova al terzo piano ed è finito nel piano di sotto dove in quel momento si trovava l'anziana donna. I residenti hanno sentito un forte boato e poi hanno visto solo macerie. Un residente del condominio interassato dal crollo, ha raccontato che l'immobile circa cinque anni fa era stato ristrutturato. Sul posto sono Intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e un'ambulanza del 118.

Ha 78 anni ed è stata trasferita al Sant'Elia di Caltanissetta, la donna tirata fuori dalle macerie, dopo il crollo di un balcone verificatosi in una palazzina di via Pitrè a Caltanissetta. La donna avrebbe riportato una frattura ad una gamba. Il balcone crollato si trova al terzo piano ed è finito nel piano di sotto dove in quel momento si trovava l'anziana donna. I residenti hanno sentito un forte boato e poi hanno visto solo macerie. Un residente del condominio interassato dal crollo, ha raccontato che l'immobile circa cinque anni fa era stato ristrutturato. Sul posto sono Intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e un'ambulanza del 118.

Caltanissetta, arrestato per diversi furti in contrada Cammarella: percepiva il reddito di cittadinanza

News Successiva Caltanissetta, crolla balcone in via Pitrè: una donna sotto le macerie

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare