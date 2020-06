Cronaca 4025

Caltanissetta, crolla ponteggio in via Amico Valenti: operaio trasportato in ospedale

L'uomo sarebbe volato giù da una decina di metri. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine

Rita Cinardi

01 Giugno 2020 12:29

Tragedia sfiorata questa mattina in via Amico Valenti dove improvvisamente è crollato un ponteggio provocando anche la caduta di un operaio. E' accaduto in un palazzo di quattro piani all'altezza del civico 154. A quanto pare gli operai stavano smontando il ponteggio quando uno di loro, un 59enne, sarebbe stato sbalzato dal carrello facendo un volo di circa 12 metri. Un poliziotto libero dal servizio si è accorto di quanto accaduto e ha immediatatamente contattato la polizia arrivata poco dopo con una volante sul posto e il 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sulla vicenda e i vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato in codice giallo traumatico al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Le sue condizioni nonostante il volo da una decina di metri non sarebbero gravi ma certamente da attenzionare. (Foto Seguo News)

