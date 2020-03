Cronaca 4109

Caltanissetta, crolla edificio in viale Amedeo. Nessun ferito, sul posto vigili del fuoco e polizia

Probabilmente il fatto che nessuno al momento si trova a passare per strada per via delle restrizioni imposte dal governo

Rita Cinardi

13 Marzo 2020 19:57

Un fabbricato disabitato è crollato oggi pomeriggio in viale Amedeo. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito. Probabilmente il fatto che nessuno al momento si trova a passare per strada per via delle restrizioni imposte dal governo per contenere l'emergenza coronavirus ha evitato la tragedia. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Il fabbricato, già pericolante, sarebbe crollato per via del suo stato. Il fabbricato è prospiciente la scalinata di via Villarosa da dove si accede ad un cortile interno alla sede associazione nazionale carabinieri.

Un fabbricato disabitato è crollato oggi pomeriggio in viale Amedeo. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito. Probabilmente il fatto che nessuno al momento si trova a passare per strada per via delle restrizioni imposte dal governo per contenere l'emergenza coronavirus ha evitato la tragedia. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Il fabbricato, già pericolante, sarebbe crollato per via del suo stato. Il fabbricato è prospiciente la scalinata di via Villarosa da dove si accede ad un cortile interno alla sede associazione nazionale carabinieri.

Coronavirus, lo striscione "Restate a casa, ce la faremo" della Questura di Caltanissetta diventa itinerante

News Successiva Coronavirus: sono 14.955 i malati in Italia, 1266 i morti. Le donne muoiono di meno

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare