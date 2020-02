Eventi 179

Caltanissetta, Croce Rossa: Laura Russo nominata vice presidente. Lo ha deciso il consiglio direttivo

Durante il suo decennio di attività ha messo al primo posto la mission di Croce Rossa el rispetto di quei principi e di quei valori che la contraddistinguono

Redazione

26 Febbraio 2020 09:54

Laura Russo 43 anni volontaria della Croce Rossa Italiana 2009 è il Vice Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. Lo ha stabilito il consiglio direttivo della Croce Rossa nissena nella sua prima seduta del 24 febbraio su proposta del presidente Nicolò Piave.ne“Durante il suo decennio di attività – racconta il presidente Piave - ha messo al primo posto la mission di Croce Rossa nel rispetto di quei principi e di quei valori che la contraddistinguono nell’operato all’interno dell’associazione. Consigliera uscente e rieletta a pieni voti ha avuto sempre un comune denominatore nella sua opera di amministratore: il bene del comitato, la gestione al meglio dei volontari, la costruzione di una solida e organizzata associazione, una rete formativa capillare per rendere più professionali i volontari, un’opera che ha permesso al nostro comitato di prendere sempre più forza e visibilità all’interno del territorio, divenendo sinonimo di sicurezza e punto di riferimento professionalmente valido, non solo per le istituzioni locali ma anche e soprattutto per le vulnerabilità presenti. La prima seduta del consiglio direttivo nisseno della Croce Rossa è durato oltre quattro ore, dopo il giuramento solenne del presidente e consiglieri, si è passati alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Il Presidente ha esposto al nuovo consiglio direttivo la struttura del comitato, la situazione economica e finanziaria, dei progetti in atto e dei progetti presentati in attesa di finanziamento. Conclusa la relazione il Presidente ha dato mandato al consiglio di provvedere ad incontri tematici con i volontari per individuare le necessità e sentire i bisogni dei volontari, al fine di provvedere ad una riorganizzazione che sia più confacente alle esigenze del volontariato, comunque compatibile con l'attuale assetto, condiviso con la governance del comitato. A margine di tale importante discussione il Presidente ha proposto un provvedimento di proroga degli attuali delegati e referenti per un periodo di sessanta giorni entro i quali, gli stessi saranno confermati o sostituiti. Si intendono già confermati, senza soluzione di continuità, il Referente Sanitario del Comitato il Dott. Calogero Guarino ed il Capo Ufficio Segreteria Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana, fermo restando che entrambi gli uffici, Sanitario e Segreteria, saranno oggetto di rimodulazione. Infine il consiglio direttivo ha approvato la donazione di una autovettura usata ma in ottime condizione, da adibire ai servizi di istituto.

Nella foto il Presidente Nicolò Piave, il Vice Presidente Laura Russo, i consiglieri Antonio Gumina e Marco Lacagnina, il consigliere rappresentante dei giovani Alessandra Romano e l’Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie Sonia Bognanni.



