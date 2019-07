Politica 191

Caltanissetta. Criticità e gestione della biblioteca Scarabelli: tre consiglieri comunali interrogano il sindaco

Gli utenti avrebbero lamentato anche diversi disservizi, con un sostanzioso calo di presenze durante il giorno

Redazione

11 Luglio 2019 12:56

Interrogazione dei consiglieri comunali Salvatore Petrantoni, Giovanna Mulè e Michele Giarratana in merito alle criticità e alla gestione della Biblioteca Scarabelli.”Le condizioni climatiche dei luoghi – scrivono i tre consiglieri comunali che si sono recati sul posto a fare un sopralluogo - sono al limite della vivibilità e della sopportazione per chi giornalmente lavora in quel luogo e in quelle stanze. Gli utenti avrebbero lamentato anche diversi disservizi, con un sostanzioso calo di presenze durante il giorno: l'assenza Wi-Fi , il PC senza connessione internet e la climatizzazione degli ambienti. Infine la struttura della biblioteca sarebbe a grave rischio per infiltrazioni acque piovane ( scala principale accesso), e il pericolo di caduta calcinacci (ammaloramento del balcone prospiciente Corso Umberto, colmo di erbe infestanti)

