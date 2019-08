Cronaca 1415

Caltanissetta, corto circuito in un palazzo di via Libertà: intervengono i vigili del fuoco

A scatenare un incendio casalingo, in un appartamento al secondo piano, un corto circuito

Rita Cinardi

17 Agosto 2019 07:41

Una spessa coltre di fumo che usciva dalle finestre e il panico dei residenti. Intervento ieri sera intorno alle 21 dei vigili del fuoco in via Libertà, all'altezza del civico 102. A scatenare un incendio casalingo, in un appartamento al secondo piano, un corto circuito. Subito è stato dato l'allarme. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco e una volante della polizia. Per fortuna non si è registrato alcun ferito ma solo qualche danno da fumo all'interno dell'appartamento.

