Sport 25

Caltanissetta, corso per l'abilitazione ad allenatore di giovani calciatori: aperte le iscrizioni

Il corso è riservato ai residenti della regione Sicilia e avrà la durata di sette settimane. Inizierà ad ottobre

Redazione

05 Agosto 2019 12:34

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il corso per l'abilitazione ad allenatore di giovani calciatori e ne affida l’attuazione al Settore Giovanile Scolastico. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all’interno della propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO. Il Corso riservato ai residenti della regione Sicilia si svolgerà a Caltanissetta ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario: - dal 7 ottobre al 12 ottobre - dal 21 ottobre al 26 ottobre - dal 4 novembre al 9 novembre - dal 18 novembre al 23 novembre - dal 2 dicembre al 7 dicembre - dal 16 dicembre al 21 dicembre - Gli esami si terranno nei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2020. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18 alle 22 o 22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9.00 alle 12:30 o 13.00. Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a candidate in graduatoria. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, direttamente o inviata tramite posta o corriere, all’ Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico SICILIA - FIGC corso “Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence”, –Via Orazio Siino snc - 90010 FICARAZZI - PALERMO, entro il 16/09/2019. La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l’annullamento della stessa. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare l’Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, indirizzo e-mail f.nucatola@figc.it tel. 091-6808412



Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il corso per l'abilitazione ad allenatore di giovani calciatori e ne affida l’attuazione al Settore Giovanile Scolastico. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all’interno della propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO. Il Corso riservato ai residenti della regione Sicilia si svolgerà a Caltanissetta ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario: - dal 7 ottobre al 12 ottobre - dal 21 ottobre al 26 ottobre - dal 4 novembre al 9 novembre - dal 18 novembre al 23 novembre - dal 2 dicembre al 7 dicembre - dal 16 dicembre al 21 dicembre - Gli esami si terranno nei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2020. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18 alle 22 o 22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9.00 alle 12:30 o 13.00. Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a candidate in graduatoria. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, direttamente o inviata tramite posta o corriere, all’ Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico SICILIA - FIGC corso “Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence”, –Via Orazio Siino snc - 90010 FICARAZZI - PALERMO, entro il 16/09/2019. La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l’annullamento della stessa. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare l’Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, indirizzo e-mail f.nucatola@figc.it tel. 091-6808412



News Successiva Primo acquisto per la Nike Volley: a Caltanissetta arriva l'atleta favarese Francesca Cusumano

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews