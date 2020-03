Cronaca 2160

Caltanissetta, coronavirus: negativo il tampone eseguito su nuovo caso sospetto

Il tampone è stato inviato al laboratorio di riferimento regionale per la Sorveglianza Epidemiologica e Virologica del policlinico universitario Paolo Giaccone di Palermo e ha dato anche questa volta esito negativo

Rita Cinardi

03 Marzo 2020 19:42

Sono arrivati alle 19.30 i risultati del tampone eseguito su un giovane nisseno questa mattina. Il paziente è risultato negativo al coronavirus. Questa mattina gli operatori del 118 sono andati, muniti dei dispositivi di protezione, in casa del giovane per effettuare il tampone. Lo studente era tornato dalla Lombardia e manifestava i sintomi dell'influenza. Come da prassi, visto che il paziente era da ritenersi un "caso sospetto", secondo le linee guida del Ministero della Salute, è stato eseguito un tampone risultato poi negativo. Il tampone è stato inviato al laboratorio di riferimento regionale per la Sorveglianza Epidemiologica e Virologica del policlinico universitario Paolo Giaccone di Palermo. In questi giorni sono stati diversi i tamponi eseguiti dall'Asp di Caltanissetta, che a tal proposito ha istituito una task force attiva h24, ma in tutti i casi non si è riscontrato alcun caso positivo.

