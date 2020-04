Salute 732

Caltanissetta, il primario di Urologia: "Mai chiuso il reparto. Tutti i sanitari venuti a contatto con paziente covid sono risultati negativi"

Il direttore facente funzioni smentisce quanto comunicato in un comunicato stampa dal movimento politico "Le Api"

Rita Cinardi

30 Aprile 2020 12:28

Smentita categoricamente dal direttore facente funzioni del reparto di Urologia dell'ospedale Sant'Elia, Calogero Cordaro (nella foto), la notizia diffusa mediante un comunicato stampa dal movimento "Unità Siciliana - Le Api Caltanissetta" e riportato da alcune testate locali, secondo cui il reparto avrebbe chiuso a causa di un paziente covid-19 venuto a contatto con il personale. "Il reparto di Urologia non è mai stato chiuso - spiega il direttore del reparto Calogero Cordaro - giorno 16 aprile un paziente è stato trasferito da Mussomeli al Sant'Elia di Caltanissetta per una consulenza urologica. Alcuni di noi, cioè io, due colleghi e un infermiere abbiamo fatto delle consulenze e tutti gli accertamenti necessari sul paziente. Dopodiché il giorno stesso il paziente, finita la consulenza urologica, è tornato a Mussomeli. Giorno 24 veniamo a conoscenza che il paziente era covid positivo per cui i quattro sanitari venuti a contattato siamo stati sottoposti a tampone e messi in congedo ordinario. L'esito dei tamponi è giunto lunedì notte ed è per tutti negativo, per cui già martedì abbiamo ripreso servizio. Il reparto non ha mai chiuso, i sanitari hanno continuato a lavorare e sono state garantite le urgenze anche durante il fine settimana".

Smentita categoricamente dal direttore facente funzioni del reparto di Urologia dell'ospedale Sant'Elia, Calogero Cordaro (nella foto), la notizia diffusa mediante un comunicato stampa dal movimento "Unità Siciliana - Le Api Caltanissetta" e riportato da alcune testate locali, secondo cui il reparto avrebbe chiuso a causa di un paziente covid-19 venuto a contatto con il personale. "Il reparto di Urologia non è mai stato chiuso - spiega il direttore del reparto Calogero Cordaro - giorno 16 aprile un paziente è stato trasferito da Mussomeli al Sant'Elia di Caltanissetta per una consulenza urologica. Alcuni di noi, cioè io, due colleghi e un infermiere abbiamo fatto delle consulenze e tutti gli accertamenti necessari sul paziente. Dopodiché il giorno stesso il paziente, finita la consulenza urologica, è tornato a Mussomeli. Giorno 24 veniamo a conoscenza che il paziente era covid positivo per cui i quattro sanitari venuti a contattato siamo stati sottoposti a tampone e messi in congedo ordinario. L'esito dei tamponi è giunto lunedì notte ed è per tutti negativo, per cui già martedì abbiamo ripreso servizio. Il reparto non ha mai chiuso, i sanitari hanno continuato a lavorare e sono state garantite le urgenze anche durante il fine settimana".

News Successiva Coronavirus, all'ospedale Civico di Palermo dimesso il secondo paziente bergamasco

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare