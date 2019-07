Cronaca 4880

Caltanissetta. Coppia litiga, la mamma di lei chiama la polizia e lui la aggredisce

Denunciato ventiseienne per lesioni personali aggravate. La vittima ha riportato un trauma cranico e diverse escoriazioni ed ecchimosi al volto.

Redazione

18 Luglio 2019 12:49

I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un nisseno ventiseienne per lesioni personali aggravate. Gli agenti della Polizia di Stato martedì sera, a seguito di richiesta pervenuta alla sala operativa della questura, sono intervenuti presso una via del centro storico cittadino poiché era stata segnalata una lite in corso tra due giovani. I poliziotti hanno identificato la coppia, riportando la calma. Successivamente all’intervento della pattuglia, il ventiseienne, in collera con la madre della fidanzata che aveva osato chiamare la polizia, l’ha spinta, facendola cadere a terra, per poi aggredirla con schiaffi e pugni al volto. La donna nel cadere avrebbe sbattuto la testa. Dopo l’aggressione, il giovane si è dato alla fuga. La donna, condotta in stato di shock all’ospedale Sant’Elia da un’ambulanza del 118, è stata ricoverata avendo riportato un trauma cranico e diverse escoriazioni ed ecchimosi al volto. L’aggressore, anche lui molto scosso dalla vicenda, si è presentato in questura riferendo dell’aggressione alla donna e sottoponendosi a un trattamento sanitario volontario. Il giovane dovrà rispondere del reato di lesioni personali aggravate.

I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un nisseno ventiseienne per lesioni personali aggravate. Gli agenti della Polizia di Stato martedì sera, a seguito di richiesta pervenuta alla sala operativa della questura, sono intervenuti presso una via del centro storico cittadino poiché era stata segnalata una lite in corso tra due giovani. I poliziotti hanno identificato la coppia, riportando la calma. Successivamente all’intervento della pattuglia, il ventiseienne, in collera con la madre della fidanzata che aveva osato chiamare la polizia, l’ha spinta, facendola cadere a terra, per poi aggredirla con schiaffi e pugni al volto. La donna nel cadere avrebbe sbattuto la testa. Dopo l’aggressione, il giovane si è dato alla fuga. La donna, condotta in stato di shock all’ospedale Sant’Elia da un’ambulanza del 118, è stata ricoverata avendo riportato un trauma cranico e diverse escoriazioni ed ecchimosi al volto. L’aggressore, anche lui molto scosso dalla vicenda, si è presentato in questura riferendo dell’aggressione alla donna e sottoponendosi a un trattamento sanitario volontario. Il giovane dovrà rispondere del reato di lesioni personali aggravate.

Relazione semestrale della Dia: "La pressione mafiosa sulla provincia di Caltanissetta frena lo sviluppo"

News Successiva Capelli nel bocchettone della piscina, muore bambina di 12 anni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews