Caltanissetta, coppia litiga e lascia il cane in balcone: i vigili del fuoco lo trovano in fin di vita

Ad accorgersi delle sofferenze del cagnolino, un pincher ormai in fin di vita, il vicino di casa che ha contattato i vigili del fuoco

Rita Cinardi

02 Agosto 2020 10:58

Uno dei due viene allontanato, l'altra va via di casa e a farne le spese è stato il loro povero animale domestico rimasto per giorni al balcone con il caldo. E' accaduto in via Redentore. Due giorni fa la coppia ha litigato e mentre l'uomo sarebbe stato allontanato dalla sua abitazione, la donna sarebbe andata via di casa lasciando il cane da solo sul balcone. Due giorni di sofferenze per il povero animale, senza acqua e cibo e con temperature che hanno sfiorato i 40 gradi. Ad accorgersi delle sofferenze del cagnolino, un pincher ormai in fin di vita, il vicino di casa che ha contattato i vigili del fuoco. Questi ultimi arrivati sul posto questa mattina insieme alla polizia, sono entrati in casa e hanno liberato il povero animale che è stato affidato al veterinario dell'Asp. Le sue condizioni sono gravissime.



