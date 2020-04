Cronaca 388

Caltanissetta, controlli rafforzati in occasione delle festività per frenare le gite fuori porta: chiesto anche l'intervento di un elicottero

Fino ad oggi i controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine hanno riguardato 21076 persone, di cui 432 sanzionati

Redazione

10 Aprile 2020 10:36

Pianificate nei giorni scorsi le misure straordinarie di controllo del territorio in occasione delle prossime giornate di Pasqua e di Pasquetta.Nel corso della web conference con i vertici provinciali delle Forze di Polizia si è stabilito di intensificare al massimo i servizi di vigilanza e di controllo lungo tutte le possibili aree tradizionalmente ritrovo per passeggiate o per gite fuori porta e lungo le direttrici che portano al mare soprattutto per evitare che i cittadini possano recarsi presso seconde case. I controlli saranno effettuati con l’ausilio della Polizia Stradale, di pattuglie dell’Esercito e del Corpo Forestale Regionale e, in proposito, il Prefetto ha chiesto ai Sindaci di far conoscere i luoghi di tradizionale ritrovo per gite fuori porta al fine di poter incrementare la vigilanza. E’ stato richiesto anche l’intervento di un elicottero che potrà consentire un controllo più capillare e rapido delle varie aree del territorio provinciale.

Fino ad oggi i controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine hanno riguardato 21076 persone, di cui 432 sanzionati per violazione dell’art. 4 del D.L. n. 19/2000, 790 denunciati per violazione dell’art. 650 c.p., 6 denunciati per violazione dell’art. 260 R.D. 1265/1934 per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione durante il regime di quarantena ed 1 denunciata per violazione degli artt. 495 e 496 c.p. relativi alla falsa attestazione o dichiarazione a P.U./false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

14420 sono gli esercizi commerciali controllati rispetto ai quali 11 titolari sono stati sanzionati, 2 titolari denunciati per violazione dell’art. 650 c.p., sono state elevate 31 sanzioni amministrative ed 1 esercizio commerciale è stato sospeso ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 14/2020.

Ancora una volta il Prefetto raccomanda a tutti i cittadini che gli spostamenti consentiti sono solo quelli limitati ai casi specifici previsti dalla normativa vigente, nazionale e regionale (motivi di lavoro, di salute, casi di assoluta necessità) e che è assolutamente vietato allontanarsi dalla propria abitazione da parte di coloro che sono stati posti in quarantena.



Pianificate nei giorni scorsi le misure straordinarie di controllo del territorio in occasione delle prossime giornate di Pasqua e di Pasquetta.Nel corso della web conference con i vertici provinciali delle Forze di Polizia si è stabilito di intensificare al massimo i servizi di vigilanza e di controllo lungo tutte le possibili aree tradizionalmente ritrovo per passeggiate o per gite fuori porta e lungo le direttrici che portano al mare soprattutto per evitare che i cittadini possano recarsi presso seconde case. I controlli saranno effettuati con l’ausilio della Polizia Stradale, di pattuglie dell’Esercito e del Corpo Forestale Regionale e, in proposito, il Prefetto ha chiesto ai Sindaci di far conoscere i luoghi di tradizionale ritrovo per gite fuori porta al fine di poter incrementare la vigilanza. E’ stato richiesto anche l’intervento di un elicottero che potrà consentire un controllo più capillare e rapido delle varie aree del territorio provinciale.

Fino ad oggi i controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine hanno riguardato 21076 persone, di cui 432 sanzionati per violazione dell’art. 4 del D.L. n. 19/2000, 790 denunciati per violazione dell’art. 650 c.p., 6 denunciati per violazione dell’art. 260 R.D. 1265/1934 per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione durante il regime di quarantena ed 1 denunciata per violazione degli artt. 495 e 496 c.p. relativi alla falsa attestazione o dichiarazione a P.U./false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

14420 sono gli esercizi commerciali controllati rispetto ai quali 11 titolari sono stati sanzionati, 2 titolari denunciati per violazione dell’art. 650 c.p., sono state elevate 31 sanzioni amministrative ed 1 esercizio commerciale è stato sospeso ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 14/2020.

Ancora una volta il Prefetto raccomanda a tutti i cittadini che gli spostamenti consentiti sono solo quelli limitati ai casi specifici previsti dalla normativa vigente, nazionale e regionale (motivi di lavoro, di salute, casi di assoluta necessità) e che è assolutamente vietato allontanarsi dalla propria abitazione da parte di coloro che sono stati posti in quarantena.



Caltanissetta, sei denunciati per non aver rispettato la quarantena: si sono allontanati senza un giustificato motivo

News Successiva Coronavirus. Muore al Civico un'anziana di Campofranco: proveniva dalla Rsa di Villafrati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare