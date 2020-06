Cronaca 779

Caltanissetta, controlli in centro storico: cane poliziotto fiuta marijuana nello zainetto di una donna

La giovane era appena scesa da un pullman proveniente da Agrigento. In totale sono state controllate 37 persone e 21 autovetture

Redazione

09 Giugno 2020 11:18

I poliziotti della sezione volanti nel pomeriggio di ieri hanno eseguito i consueti controlli in centro storico finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e della commissione dei reati predatori. In totale sono state controllate 37 persone e 21 autovetture; eseguite 5 perquisizioni personali e contestate 8 infrazioni al codice della strada. Presso piazza Ex Gil, nella stazione dei pullman, il cane antidroga della Polizia di Stato King ha fiutato la presenza di marijuana nascosta nello zainetto di una 28enne di nazionalità rumena appena scesa da un pullman proveniente da Agrigento. La donna è stata segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno, inoltre, proceduto al controllo di 43 persone sottoposte agli arresti domiciliari e ad altre misure cautelari e alternative alla detenzione.

