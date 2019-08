Cronaca 684

Caltanissetta, controlli della Polizia Stradale: 11 multati poichè sorpresi senza cintura di sicurezza

I controlli dei poliziotti della Polizia Stradale sono stati eseguiti su 115 veicoli

Redazione

05 Agosto 2019 17:14

La Polizia Stradale di Caltanissetta, nell’ambito delle direttive compartimentali, ha intensificato i controlli nel fine settimana lungo le strade statali e sull’autostrada A19, finalizzati alla verifica dell’uso delle cinture di sicurezza e del corretto uso del cellulare durante la guida. La tutela della sicurezza stradale passa dal controllo e dalla prevenzione dei comportamenti che possono causare danni agli utenti, tra i quali il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’uso scorretto del cellulare quando si è alla guida. Il mancato uso delle cinture di sicurezza riguarda anche i passeggeri dei sedili posteriori delle autovetture e la sanzione prevista per l’uso scorretto dei cellulari alla guida comporta, oltre al pagamento di 167 euro, anche la decurtazione di 5 punti dalla patente e, in caso di recidiva, la sospensione del documento di guida. I controlli dei poliziotti della Polizia Stradale sono stati eseguiti su 115 veicoli. 11 le infrazioni al codice della strada che gli agenti hanno elevato, tutte per mancato uso delle cinture di sicurezza.

La Polizia Stradale di Caltanissetta, nell’ambito delle direttive compartimentali, ha intensificato i controlli nel fine settimana lungo le strade statali e sull’autostrada A19, finalizzati alla verifica dell’uso delle cinture di sicurezza e del corretto uso del cellulare durante la guida. La tutela della sicurezza stradale passa dal controllo e dalla prevenzione dei comportamenti che possono causare danni agli utenti, tra i quali il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’uso scorretto del cellulare quando si è alla guida. Il mancato uso delle cinture di sicurezza riguarda anche i passeggeri dei sedili posteriori delle autovetture e la sanzione prevista per l’uso scorretto dei cellulari alla guida comporta, oltre al pagamento di 167 euro, anche la decurtazione di 5 punti dalla patente e, in caso di recidiva, la sospensione del documento di guida. I controlli dei poliziotti della Polizia Stradale sono stati eseguiti su 115 veicoli. 11 le infrazioni al codice della strada che gli agenti hanno elevato, tutte per mancato uso delle cinture di sicurezza.

Trema la terra nell'agrigentino, epicentro registrato a Caltabellotta: paura fra i residenti

News Successiva Caltanissetta, cento grammi di hashish nascosti nell’immondizia di casa: arrestato ventottenne

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews