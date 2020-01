Cronaca 970

Caltanissetta, controlli della Polizia nel centro storico: eseguite 16 perquisizioni e rilevate 14 infrazioni

Un fuoristrada non si è fermato all’alt polizia intimato dagli agenti. Il conducente, una volta bloccato, è stato sanzionato per guida sotto l’influenza dell’alcol e per aver ignorato l’alt

Redazione

11 Gennaio 2020 12:21

I poliziotti della sezione volanti, coadiuvati da pattuglie della Polizia di Stato del Reparto prevenzione crimine di Palermo, su disposizione del Questore Signer, hanno eseguito controlli presso il centro storico del capoluogo, finalizzati alla prevenzione della commissione di reati contro il patrimonio e degli incidenti stradali a causa dell’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Le pattuglie della Polizia di Stato, durante la giornata di ieri, hanno eseguito nove posti di blocco, controllando 104 persone e 59 automezzi. Ventuno le persone sottoposte a misure anticrimine controllate (dieci agli arresti domiciliari e undici in regime di detenzione domiciliare). Sedici le perquisizioni personali eseguite sul posto, con esito negativo, e quattordici le contravvenzioni al codice della strada rilevate (tre per guida senza copertura assicurativa del mezzo, due per guida senza patente, due per velocità non commisurata, quattro per mancata revisione del mezzo, una per guida sotto l’influenza dell’alcol, una per non aver ottemperato all’alt polizia e una per sosta vietata). Alle 23.40 circa di ieri, in Via Re d’Italia, una pattuglia del Reparto prevenzione crimine nel corso di un posto di controllo ha intimato l’alt polizia a un fuoristrada. Il conducente del mezzo, in un primo momento ha accennato a rallentare l’andatura, quindi ha accelerato dandosi a precipitosa fuga. Diramate le note di ricerca, il mezzo è stato fermato, subito dopo, da un’altra pattuglia della Polizia di Stato in via Calafato. Il conducente e altri quattro giovani che si trovavano sul mezzo sono stati sottoposti a perquisizione personale con esito negativo. Il conducente, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato sottoposto ad alcol test, con esito positivo, e sanzionato per guida sotto l’influenza dell’alcol e per non aver ottemperato all’alt polizia.

