Caltanissetta, controllate dalla polizia 211 persone e 223 veicoli. Trovata marijuana dal cane Asko

Contestate 28 infrazioni al codice della strada, sequestrato un veicolo e 14 grammi di hashish

02 Dicembre 2019 12:22

Nel fine settimana pattuglie della Polizia di Stato della Questura e dei Commissariati di Gela e Niscemi, su disposizione del Questore, hanno eseguito servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. In tutto il territorio della provincia, tra venerdì e sabato, sono state controllate 211 persone, 82 delle quali gravate da pregiudizi di polizia, e 223 veicoli, anche con l’utilizzo del sistema A.N.P.R. di lettura automatica delle targhe. Sono state eseguite 9 perquisizioni personali e una domiciliare; contestate 28 infrazioni al codice della strada, sequestrato un veicolo e 14 grammi di hashish, fiutato dal cane antidroga della Polizia di Stato Asko, nascosto in un anfratto di un muro di via Terranova, nel quartiere Provvidenza del Capoluogo. Nel corso delle due giornate nel territorio della provincia le pattuglie della Polizia di Stato hanno eseguito complessivamente 23 posti di controllo. L’attività preventiva, in aggiunta alle regolari pattuglie della Polizia di Stato delle volanti in servizio sul territorio, mira anche a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti abitualmente dediti alle attività delittuose e prevenire il verificarsi di incidenti stradali, specie nel fine settimana, quando maggiore è la circolazione di giovani in cerca di svago.





