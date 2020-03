Cronaca 716

Caltanissetta, controllate 72 persone e 1023 macchine. Rinvenuta un'auto rubata e sequestrata pianta di marijuana

Il sistema Mercurio, con la lettura automatica delle targhe, scova una Ford Focus, rubata nel dicembre del 2019. Complessivamente controllati 1023 mezzi

Redazione

02 Marzo 2020 10:58

I poliziotti della sezione volanti nel corso del fine settimana hanno eseguito i consueti controlli nel centro storico, finalizzati alla prevenzione e repressione: del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e della commissione dei reati predatori. In totale sono state controllate 72 persone e 1023 autovetture, attraverso il sistema Mercurio, utilizzato per la video sorveglianza in mobilità con la lettura automatica delle targhe. Il sistema ha segnalato una Ford Focus, parcheggiata in Via Libertà, oggetto di furto, denunciato nel dicembre del 2019. Il mezzo è stato sequestrato e restituito al legittimo proprietario. Nel corso dei controlli sono state eseguite 5 perquisizioni personali e domiciliari e contestate 11 infrazioni al codice della strada. 36 le persone sottoposte a misure anticrimine controllate (arrestati domiciliari e sorvegliati speciali). Presso l’abitazione di un ventottenne, attualmente agli arresti domiciliari per reati concernenti gli stupefacenti, gli agenti hanno sequestrato una pianta di marijuana di circa 50 cm e una bustina della stessa sostanza pronta per il consumo. Il giovane è stato segnalato per uso personale di stupefacenti. Gli agenti hanno rilevato anche 11 infrazioni al codice della strada: 2 per guida senza assicurazione, 3 per mancata revisione del mezzo e 5 per intralcio alla circolazione su altrettanti mezzi parcheggiati selvaggiamente in via Berengario Gaetani.







I poliziotti della sezione volanti nel corso del fine settimana hanno eseguito i consueti controlli nel centro storico, finalizzati alla prevenzione e repressione: del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e della commissione dei reati predatori. In totale sono state controllate 72 persone e 1023 autovetture, attraverso il sistema Mercurio, utilizzato per la video sorveglianza in mobilità con la lettura automatica delle targhe. Il sistema ha segnalato una Ford Focus, parcheggiata in Via Libertà, oggetto di furto, denunciato nel dicembre del 2019. Il mezzo è stato sequestrato e restituito al legittimo proprietario. Nel corso dei controlli sono state eseguite 5 perquisizioni personali e domiciliari e contestate 11 infrazioni al codice della strada. 36 le persone sottoposte a misure anticrimine controllate (arrestati domiciliari e sorvegliati speciali). Presso l’abitazione di un ventottenne, attualmente agli arresti domiciliari per reati concernenti gli stupefacenti, gli agenti hanno sequestrato una pianta di marijuana di circa 50 cm e una bustina della stessa sostanza pronta per il consumo. Il giovane è stato segnalato per uso personale di stupefacenti. Gli agenti hanno rilevato anche 11 infrazioni al codice della strada: 2 per guida senza assicurazione, 3 per mancata revisione del mezzo e 5 per intralcio alla circolazione su altrettanti mezzi parcheggiati selvaggiamente in via Berengario Gaetani.







Coronavirus, uno degli imputati proviene da zona contagio: a Caltanissetta rinvita udienza "Depistaggio"

News Successiva Carabiniere uccide ragazzo di 15 anni che tentava di rapinarlo: i familiari devastano il pronto soccorso

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare