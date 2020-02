Cronaca 790

Caltanissetta, controllate 54 persone e 26 autovetture. Hashish e marijuana in casa di un 27enne

In via Camillo Genovese, la polizia, ha trovato una busta all'interno di un'aiuola, contenente marijuana

Redazione

25 Febbraio 2020 11:01

I poliziotti della sezione volanti nel pomeriggio di ieri hanno eseguito i consueti controlli in centro storico, finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e della commissione dei reati predatori. In totale sono state controllate 54 persone e 26 autovetture; eseguite 3 perquisizioni domiciliari e contestate 8 infrazioni al codice della strada. 25 le persone sottoposte a misure anticrimine controllate (arrestati domiciliari, liberi vigilati, sorvegliati speciali). Un 27enne è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti. Il giovane, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nel corso di una perquisizione eseguita presso il suo domicilio, è stato trovato in possesso di 0,69 grammi di marijuana e 0,39 di hashish. Il cane antidroga della Polizia di Stato Asko ha fiutato la presenza di sostanze stupefacenti anche all’interno di un’aiuola di via Camillo Genovese, probabilmente abbandonata da ignoti, alla vista della polizia. La busta di marijuana è stata sottoposta a sequestro.



