Attualita 241

Caltanissetta, contratti a tempo determinato da prorogare: ecco la richiesta inviata all'Asp da un sindacato

La Federazione Sindacati Indipendenti ha inviato una lettera al manager dell'Asp per chiedere la proroga dei contratti fino al 31 dicembre

Redazione

23 Aprile 2020 20:21

La Federazione Sindacati Indipendenti (Fsi – Usae) di Caltanissetta chiede al direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, che in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e in considerazione del fatto che l’Asp ha già provveduto a reclutare a tempo determinato, personale della Dirigenza Medica, Infermieri, Tecnici di Radiologia e Operatori Socio Sanitari che il personale assunto con contratti a termine in scadenza il 30 giugno 2020 vengano prorogati al 31 dicembre 2020. Ciò in considerazione anche del fatto, che altre aziende sanitarie, (l’ASP n. 4 di Enna, l’ASP n. 1 di Agrigento, ASP n. 3 di Catania e l’ASP n. 7 di Ragusa) con lungimiranza, vista la difficolta (nazionale) a reperire personale tecnico/sanitario, hanno già provveduto ad affidare la stessa tipologia di incarichi a tempo determinato con la scadenza protratta alla fine dell’anno. Il sindacato chiede dunque di provvedere all’immediata proroga al 31/12/2020, della scadenza contrattuale del personale (già assunto) al fine di scongiurare sicure richieste di revoca (prima della scadenza) degli stessi professionisti, allettati da contratti più duraturi in Aziende che distano pochi KM dalla nostra.

