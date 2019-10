Cronaca 77

Caltanissetta. Contestate dalla Polizia 21 infrazioni al codice della strada e denunciato un trentaduenne

L’uomo, per sfuggire allo street control ed evitare di incorrere in sanzioni, aveva occultato la targa del proprio mezzo con un cartone

Redazione

28 Ottobre 2019 11:54

Nel fine settimana la Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguiti dalla sezione volanti nel Capoluogo, ha elevato 21 infrazioni al codice della strada.I posti di controllo, eseguiti in diversi punti della città, erano finalizzati a prevenire e reprime la commissione dei reati predatori, nonché il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, oltre a quello del mancato uso della cintura di sicurezza e l’uso di cellulare alla guida. Sono state controllate 150 persone e 74 mezzi. Tra le sanzioni amministrative contestate dai poliziotti: 5 per uso di cellulare alla guida, 3 per guida senza patente, 6 per mancata revisione del veicolo, 2 per mancata copertura assicurativa, 2 per velocità non commisurata. 5 le carte di circolazione ritirate e 5 i sequestri amministrativi effettuati.

Un uomo è stato denunciato per aver occultato la targa del proprio mezzo con un cartone e del nastro adesivo. Infatti, gli agenti, nel transitare per via Filippo Turati, hanno costatato che il mezzo dell’uomo, un Fiat Doblò, era parcheggiato sulle strisce pedonali con la targa posteriore occultata da un cartone tenuto da nastro adesivo. Alla richiesta di chiarimenti, il proprietario del mezzo ha riferito ai poliziotti che era intento a scaricare della merce dal proprio mezzo e che era ricorso a quell’escamotage, per sfuggire allo street control evitando così di incorrere in sanzioni.



