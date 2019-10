Cronaca 547

Caltanissetta, contestate 48 infrazioni al codice della strada: denunciato 60enne per guida in stato di ebbrezza

L’uomo, positivo all’alcol test, guidava con un tasso alcolemico pari a 1,51 g/l

24 Ottobre 2019 12:19

La Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta ha eseguito controlli antistragi che hanno interessato le arterie stradali che attraversano la nostra provincia e le vie cittadine del Capoluogo. Nel corso dei predetti servizi le pattuglie hanno proceduto al controllo, con precursore e/o etilometro, di 150 conducenti, contestando 48 infrazioni al codice della strada. Tra le sanzioni contestate, le più comuni: 6 per eccesso di velocità, 7 per mancato uso della cintura di sicurezza, 3 per trasporto merci pericolose e sostanze nocive. Un conducente sessantenne, nel Capoluogo, è stato sorpreso dagli agenti alla guida del proprio veicolo in stato di ubriachezza. L’uomo, positivo all’alcol test, guidava con un tasso alcolemico pari a 1,51 g/l. Allo stesso, che è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, è stata ritirata la patente di guida e sottratti 10 punti.

